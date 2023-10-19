Rektör Yılmaz: "Hastanelere saldırılması insanlık suçudur"

Filistinli öğrenciler ile görüşme gerçekleştiren Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Savaş meşru bir durumdur ancak hastanelere saldırılması insanlık suçudur" şeklinde konuştu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Filistinli öğrencilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Rektör Yılmaz, öğrencilerin Filistin'deki aileleri ve yakınlarının durumları ile ilgili bilgi aldı ve artan terörün en kısa sürede son bulmasını temenni etti. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Prof. Dr. Yılmaz, İsrail'in insanlık dışı saldırılarına değinerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin ile ilgili hassasiyetini sizler de biliyorsunuz. İsrail'in yapmış olduğu saldırıları tasvip etmediğimiz gibi, şiddetle de kınıyoruz. Savaş meşru bir durumdur ancak hastanelere saldırılması insanlık suçudur. Bizler de sizleri çok seviyor ve önemsiyoruz. Sizlerin maddi ve manevi olarak her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı. - TOKAT