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Rektör Uslu'dan24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Rektör Uslu'dan24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Uslu mesajında şu ifadelere yer verdi; "24 Kasım, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen unvanını aldığı gündür. Bu özel ve anlamlı gün, Atatürk'ün bizlere emanet ettiği eğitim ideallerini hatırlamak ve yaşatmak için bir fırsattır. Aziz Atatürk, ülkemizin geleceğini eğitimle şekillendirirken, 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözüyle bizlere önemli bir sorumluluk vermenin yanında gençlerimizin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin ancak öğretmenlerin elinde olduğuna da işaret etmiştir. Dolayısıyla bu değerleri yeni kuşaklara aktarmak, tüm eğitimcilerin en temel misyonudur. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi de 30 yılı aşkın süredir yükseköğretim alanında öncü bir rol üstlenmekte ve bu anlayışla geleceğe güvenle bakan gençler yetiştirmektedir. Öyle ki üniversitemizdeki öğretmen adayları, ülkemize hizmet etmeye hazır bir şekilde mezun olmaktadır. Onlar da aynı azimle gelecek nesilleri yetiştirerek vatan sevgisini ve milli bilinci genç kuşaklara aktaracaklardır. Bu vesileyle Üniversitemizden mezun olarak ülkemizin her köşesinde fedakarlıkla görev yapan öğretmenlerimiz ile tüm eğitim camiasına ne kadar teşekkür etsek azdır. Zira onlar ülkemizi ve aziz milletimizi her daim aydınlık yarınlara taşıyacak en önemli şahsiyetlerdir. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hayatını kaybeden ve görevi başında şehit olan tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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