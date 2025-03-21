Rektör Uslu'dan Nevruz Bayramı Mesajı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Uslu, mesajında Nevruz'un Türk milleti için önemli bir anlam taşıdığına dikkat çekerek, bu bayramın Ergenekon'dan çıkışı simgeleyen kadim bir gelenek olduğunu vurguladı. Rektör Uslu mesajında şu ifadeleri kullandı; "Nevruz; dünyanın farklı coğrafyalarında kutlanan ve Türk milleti için Ergenekon'dan çıkışı simgeleyen kadim bir bayramdır. Aynı zamanda doğanın yeniden canlandığı, baharın müjdelendiği ve bereketin başladığı bir dönemin habercisidir. Dayanışma içinde kutlanan Nevruz'un, yıl boyunca birlik, beraberlik ve huzur getireceğine inanırız."

Uslu, Nevruz'un milletimiz ve tüm insanlık için barış, kardeşlik ve bereket dolu bir yılın başlangıcı olmasını dileyerek, Balkanlardan Türk Dünyası'na kadar tüm coğrafyalardaki kardeşlerine Nevruz Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladı. - NİĞDE