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Rektör Nedim Sözbir yapıan çalışmaları anlattı

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Rektör Nedim Sözbir yapıan çalışmaları anlattı

2022 dönemi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'ne ataması yapılan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu ve bu güne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

2022 dönemi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'ne ataması yapılan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu ve bu güne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Rektörlük makamında bir araya gelen Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, bir süre sohbet ettikten sonra, yapılan çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu. 2015-2022 Rektörlük Döneminde yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Çakar, Rektör Prof. Dr. Sözbir'i tebrik ederek, kendisine başarı dileklerinde bulundu.

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Sözbir ise, Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a çiçek takdim ederek, bugüne kadar yapılan çalışmalar için kendisine teşekkür etti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nigar Demircan Çakar Düzce Üniversitesi Rektör Yerel Haberler

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