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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne yeni rektör atandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yer alan kararla birlikte görev süresi sona eren Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir yerine Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı atandı. Yeni atanan rektör, ilk ziyaretini Vali Şefik Aygöl'e gerçekleştirdi. Vali Aygöl, Prof. Dr. Kaplancıklı'yı makamında kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne atanan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yer alan kararla birlikte görev süresi sona eren Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir yerine Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı atandı.

Şeyh Edebali Üniversitesi'ne atanan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ilk ziyaretini Vali Şefik Aygöl'e gerçekleştirdi.

Ataması gerçekleşen Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı'yı makamında kabul eden Vali Aygöl, hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Bilecik Rektör Yerel Haberler

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