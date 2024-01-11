Regaip Kandili'nde Bursalılar Ulu Cami'ye akın etti

Regaip Kandili vesilesiyle Bursalı vatandaşlar Ulu Cami'ye akın etti.

Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla Bursalılar Ulu Cami'ye akın etti. Camide Regaip Kandili programında yatsı namazı öncesi vaaz verildi. Camiye akın eden vatandaşlar, kılınan yatsı namazı sonrası okunan dualara 'amin' dedi. Namaz çıkışı vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikram edilerek Regaip Kandili'nin gelişi kutlandı. - BURSA