Regaip Kandili dolayısıyla Terzibaba Camii'nde kandil programı düzenlendi

Regaip Kandili dolayısıyla Terzibaba Camii'nde düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okunurken, İl Müftü Vekili Medet Şahin'in sohbetiyle cemaat manevi bir gece yaşadı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından ilahi, kaside ve Mevlid-i Şerif okunarak geceye manevi bir atmosfer kazandırıldı. Kandil programında İl Müftü Vekili Medet Şahin tarafından Regaip Kandili'nin anlam ve önemine dair bir sohbet gerçekleştirildi.

Sohbetin ardından yapılan dua ile program devam etti. Yatsı namazının eda edilmesiyle kandil programı sona ererken, cami içerisinde oluşan manevi atmosfer katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Program sonunda cemaate ikramda bulunuldu. Vatandaşlar, düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti belirtti. - ERZİNCAN