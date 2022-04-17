Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı - Haberler

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Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı Sivas'ta gece yarısı refüje çıkan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ta gece yarısı refüje çıkan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Üniversitesi istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan K.D. yönetimindeki 58 ADG 243 plakalı Seat marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çıktı. Araçta bulunan sürücü, Y.Y., A.Ü., ve O.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan araç refüje çıktı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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