Ramazan Kurt'tan örnek davranışlar: Yaşlılar ve gençler için çabalıyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayan Ramazan Kurt isimli vatandaş davranışları ile birçok insana örnek oluyor.

İlçeye bağlı Fırdan Köyünde yaşayan Ramazan Kurt özellikle köy okulunda öğrenim gören çocuklarla ve köyün yaşlıları ile yakından ilgilenerek onların her zorluklarında yanlarında olmaya çalışıyor. Uşak Organize Sanayi Bölgesinde özel bir şirkette çalışan Kurt, izin günlerinde köyde bulunan hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret ederek onların ihtiyaçlarını gideriyor. Ayrıca yaşlıların ücretsiz saç ve sakal tıraşlarını da yaparak onlardan hayır dua alıyor.

Çevre duyarlılığı ile de adından sıkça söz ettiren Kurt, 2019 yılından bu yana Murat Dağı için mücadele eden grubun bir parçası. Gediz ve Havzası Fırdan Köyü Çevre Koruma Derneği üyesi olan Kurt yakın geçmişte Gediz çayında meydana gelen balık ölümleri gibi olaylarda köylülerin sesi olmuş, konunun kamuoyunda duyurulmasında önemli bir rol üstlenmişti.

1996 yılında berberliğe başladığını, vakit buldukça köyün yaşlı ve hastalarını ziyaret etmeye çalıştığını belirten Kurt, "1996 yılında başladım berberliğe. Köyün işleri ile uğraşıyorum. Uşak Organize Sanayi Bölgesinde özel bir şirkette çalışıyorum. Vakit buldukça köyümüzün yaşlılarını ve hastalarını ziyaret eder onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışırım. Onların tıraşlarını yapmaya çalışırım. Köyümüzün okulu, okulumuzdaki gençlerin daha iyi daha güzel geleceğe sahip olmaları için, onlar için çaba sarf ederim. Okulumuzun eksikleri ile uğraşırım. Camimizin eksiklerini gidermek için uğraşırım. Ama özellikle ilk işim ihtiyarlarımız. Hepimiz belli bir yaştan sonra hep böyle kalmayacağız ihtiyarlayacağız. Aklıma geldiği sürece hasta ziyaretlerine giderek onların tıraş ihtiyaçlarını karşılarım. Onların hayır dualarını almak en güzelidir. Gençlerimizin daha güzel bir geleceğe sahip olmaları için emek harcıyorum. Aileleri ile görüşüyorum. Okula gidip öğretmenlerimiz ile görüşürüm. Öğrencilerimizin ihtiyaçları varsa onları gidermeye çalışır, sorun varsa bunu aileler ile görüşerek çözmeye çalışırım. Şu anda zamanımız kötü olduğu için okulumuz öğrencilerimiz ile ilgilenmeye çalışıyorum. Günümüzde öğrencilerimizin uyuşturucu ve alkol bataklığına saplanmamaları için günümü harcıyorum. boş zamanlarımı geçlerimiz ve yaşlılarımızla geçiriyorum" dedi.

Kurt, "Bir de Murat Dağı olayımız var. 2019'dan beri olan bir sürecimiz var. Boş vakitlerimizde o konuyla da ilgileniyoruz. Murat Dağı için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim mücadelemiz genç nesillere daha güzel bir yarınlar bırakmak için. Yağmura, suya sahip çıkmak için. Bugünler hiç yağış yok. Orman kesimlerinde hoyratça kesimler yapılıyor. Civar köylerimizde gördüğümüz şekilde tıraşlama usulünü görüyoruz. Sonra çıkıp yağış bekliyoruz. Yağışı çeken unsur ormandır. Ormanlarımıza dağlarımıza sahip çıkmalıyız. Özellikle de Murat Dağımıza. Murat Dağı bizim canımı ciğerimiz. Buraya hep birlikte sahip çıkacağız. Birleşe birleşe Murat Dağımızı kazanacağız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA