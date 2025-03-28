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Ramazan Ayının Son Cuma Namazında Camiler Dolup Taştı

Ramazan Ayının Son Cuma Namazında Camiler Dolup Taştı
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Samsun'da Ramazan ayının son Cuma namazı, camiler ve mescitlerde yoğun katılımla gerçekleştirildi. İbadethanelere sığmayan cemaat, namazını avlu ve sokaklarda kıldı.

Ramazan ayının son Cuma namazında camiler ve mescitler dolup taştı. İbadethanelere sığmayan cemaat avlu ve sokaklara seccade sererek namazını eda etti.

Samsunlular, 11 ayın sultanı Ramazan'ı son cuma namazını eda ederek uğurlamaya hazırlandı. Ramazan'ın ilk cuma namazında olduğu gibi son cuma namazında da camiler, mescitler cemaatle doldu taştı. Büyük Cami'de hem cami hem de avlu cemaatle dolarken, vatandaşlardan bazıları namazını avlu dışında eda etmek zorunda kaldı. Arastalar arasında bulunan mescitler de cemaate yetmezken, vatandaşların çoğu namazını cadde ve sokak arasına koydukları araba geçmeyen yollarda kıldı.

7'den 70'e herkesin akın ettiği camilerde vatandaşlar Ramazan'ın uğurlamanın hüznü ile ellerini semaya açarak dua etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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