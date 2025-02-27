Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? DEM Parti'den en net açıklama

Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? DEM Parti'den en net açıklama
Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
Sağlık durumu nasıl? 'Öldü' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren zam talebi netleşti

Pusatlı Köyü'nde Ramazan Boyu Ücretsiz Ekmek Dağıtımı

Pusatlı Köyü'nde Ramazan Boyu Ücretsiz Ekmek Dağıtımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı köyünde, hayırseverlerin destekleriyle Ramazan ayı boyunca köylüler ücretsiz ekmek alabilecek.

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı köyünde, Ramazan ayında ekmekler ücretsiz verilecek.

Hayırseverin destekleri ile Pusatlı mahallesinde bulunan iki bakkalda Ramazan ayı boyunca bütün Pusatlılara ücretsiz ekmek verilecek. Bakkal sahipleri İsmail Gözağaç ve Halil Tanırgan yapmış olduğu açıklamada; "Hayırseverlerimiz destekleri ile Pusatlı mahallemizde ikamet eden bütün Pusatlılı hemşehrilerimiz, Ramazan ayı boyunca ücretsiz ekmeklerini iş yerlerimize gelerek ala bilirler. Desteklerinden dolayı hayırseverlerimize teşekkür ederiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Marketlerdeki "Beyaz sıvı" bakın ne çıktı
img

Kanlar içinde çocuğunun üstüne kapanıp kendini kalkan yaptı
img

Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı

Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı
En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol

Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı

Dakikalar kaldı! 3 şehirde meydanlara dev ekranlar getirildi
Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Herkes fotoğraf çektirdi
Kaçak avcı, yakalanmamak için dağ keçisi taklidi yaptı

Utanmaza bak! Rezilliğini örtbas etmek için keçi taklidi yaptı
Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?

Erdoğan'ın "Başkomutan olarak seni uyarıyorum" çıkışına olay yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.