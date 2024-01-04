Prof. Dr. Yusuf Demir Gençlere Değerler Olgusu ve Mesleği Etiği Konferansı Verdi

Gençlere "Değerler Olgusu ve Mesleği Etiği" başlıklı konferans veren su uzmanı Prof. Dr. Yusuf Demir, "Üniversitede 'su ve hayat' isimli bir ders veriyorum. Suyun anlam ve önemini anlatırken suyun alçakgönüllü olduğunu, asla yüksekten değil de alttan gittiğini, bize örnek olması gerektiğini anlattım. Demek ki alçakgönüllülük, hoşgörü sahibi olmak bir değerin oluşmasında birinci basamaktır" dedi.

Atakum Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Değerler Olgusu ve Mesleği Etiği" konulu konferansta konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, gençlere önemli mesajlar verdi. Değerlerden bahseden Prof. Dr. Demir, "Üniversiteye gelen öğrencilerime, velilerime şunu söylüyorum: Şundan emin olabilirsiniz, çocuklarınızı bize çok değerli bir şekilde emanet ediyorsunuz. 4 yıl boyunca biz onların değerlerine değer katarak, onları daha değerli hale getirerek sizlere teslim ediyoruz. Değerlerin toplum içinde şekillendiğini görüyoruz. Aile, çevre, eğitim gibi birçok parametrenin bizim değerlerimizi oluşmasında önemli olduğunu görüyoruz. Üniversitede 'su ve hayat' isimli bir ders veriyorum. Sosyal içerikli bir ders. Suyun anlam ve önemini anlatırken suyun alçakgönüllü olduğunu, asla yüksekten değil de alttan gittiğini bize örnek olması gerektiğini anlattım. Demek ki alçakgönüllülük, hoşgörü sahibi olmak bir değerin oluşmasında birinci basamaktır. Kendimize dürüstlükten kastettiğimiz şudur: Akşam evde aynanın karşısına geçtiğimizde kendimize hesap verebiliyor muyuz? Rol model olarak ele alacağımız insan yaptığı davranışlarla, anlattıkları tutarlı olacak. Kendine dürüst olacak. Beyninden geçen ile kalbinden geçenlerin örtüşmesi lazım. Zaman zaman ben sınıflarda öğrencilerime de söylüyorum. Bulunduğunuz ortamda 'en' olun. Dağ başındaki bir çam olamıyorsan, vadide bir çalı ol. Öyle bir çalı ol ki vadideki en güzel çalı ol. Vadide bir çalı olamıyorsan göldeki en güzel saz ol. Nerede olursan ol 'en' ol. En iyi olabilmenin gayretini gösterebilmek değerin ana ilkesidir. Öğrencilerime söylüyorum; rol modelleriniz olacak ama başkalarının peşinden koşmayın, başkaları sizin peşinizden koşsun. Başkalarını rol model alırsanız onların peşinden gidersiniz. Siz toplumun lider insanlarısınız. O halde rol model olayı hedefleyin. Hayalleriniz o kadar büyük olsun ki, hayatınız hayallerinize ulaşmaya yetmesin. Hayalleri ve hedefleri küçük olan insanlar hayal ve hedefleri bittiği an yaşayan ölüler haline gelir. Toplumda en büyük değerleri oluşturan durumlardan bir tanesi de dinlemeyi bilmemek geliyor. Bir iş konusunda hangi iş olursa olsun kendimizi çok iyi yetiştirerek orada topluma fayda üretebilecek noktada hizmet üretebiliyor, faydalı olabiliyorsak meslek etiğimizin gereğini yerine getiriyoruz. Etik kurallar dediğimizde hangi meslek olursa olsun, o mesleğin kurallarına göre davranış gerekiyor" diye konuştu.

Konferansla ilgili bilgi veren Yusuf Demir, "Bizim ülkemizde gençlik çok önemli ve değerli. Gençlerimizin önce kendilerine güvenmelerini, inanmalarını, geleceğe umutla bakmalarını istedik. Buradaki gençler toplumun geleceği olan gençlerdir. Özellikle üniversite gençliğimize sahip çıkmalıyız" şeklinde konuştu. - SAMSUN