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Prof. Dr. Mustafa Şeker'den Öğrencilere Ortadoğu Stratejileri Konferansı

Prof. Dr. Mustafa Şeker'den Öğrencilere Ortadoğu Stratejileri Konferansı
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Kastamonu'da üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Şeker, Ortadoğu'daki gelişmeleri ve Türkiye'nin stratejisini anlattı, caydırıcılık ve savunma sanayisinin önemine dikkat çekti.

Kastamonu'da üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Şeker, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili bilgiler aktararak, "Devletimizin öncelikli stratejisi caydırıcılıktır, çok çalışıp, çok üretip savuna sanayimizi gülendirmektir" dedi.

Kastamonu'da bulunan İhlas Vakfı'na bağlı Sıla Öğrenci Yurdu'nda her ay düzenlenen konferanslar çerçevesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şeker, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. "Kurtlar Sofrasında Ortadoğu ve Türkiye'nin Takip Ettiği Stratejiler" başlığında gerçekleştirilen konferansa yurtta kalan öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Ortadoğu'da son 3 yıldır yaşanan gelişmelerle ilgili bilgiler aktaran Şeker, "Bugün İsrail'in zulmünü, yaptığı soykırımı görmemek, herhangi bir şekilde destek vermek vicdan sahibi olmamaktır. İsrail Türkiye için büyük bir tehlikedir. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. Devletimizin öncelikli stratejisi caydırıcılıktır, çok çalışıp, çok üretip savuna sanayimizi gülendirmektir. Dünya çapında projelerimiz var. Devletimizin yanındayız. Bu siyaset değil, milli meseledir. Bunun için birlik ve beraberlik şarttır" dedi.

Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Şeker, kendisinin de Kastamonu Üniversitesi'nden mezun olduğunu ve öğrenciliği sırasında İhlas Vakfı öğrenci yurdunda kaldığını belirterek, "Merhum Mustafa Necati Ozfatura'nın da dediği gibi 21'inci asır Müslüman Türk asrı olacaktır. Büyük Türkiye gemisinde bizler de yer almak ve bunun için çok çalışmak, çok üretmek, dinimize ve kültürümüze, vatanımıza, tarihimize sahip çıkmak zorundayız" diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Şeker, konferans sonunda öğrenciler ve davetliler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Konferansa katıldığı için Şeker'e teşekkür eden Yurt Müdürü Enis Köklü, öğrenciler için kültürel ve sosyal faaliyetleri önemsediklerini söyledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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