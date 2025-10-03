Haberler

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Hastaneye Yatışı Yalanlandı

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Hastaneye Yatışı Yalanlandı
Güncelleme:
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği iddiası kızı Tuna Ortaylı Kazıcı tarafından yalanlandı. Kazıcı, babasının sadece ufak bir rahatsızlık sebebiyle hastaneye kontrol amaçlı yattığını açıkladı.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiası kızı Tuna Ortaylı Kazıcı tarafından sosyal medya paylaşımıyla yalanlandı.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiasıyla çeşitli sosyal medya hesaplarında ve haber sayfalarında gündeme düşen iddia, Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı Kazıcı tarafından sosyal medya paylaşımıyla yalanlandı. Kazıcı yaptığı paylaşımda babasının ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattığını ancak kalp krizi geçirmediğini söyledi. Açıklamanın tamamı şu şekilde yapıldı.

"Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattı hepsi bu. Şu anda gece 12: 00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
