Prof. Dr. Erol Güngör Anma Programı Düzenlendi

Yazar Prof. Dr. Erol Güngör Anma Programı' gerçekleştirildi.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonu'nda düzenlenen panelde merhum Erol Güngör, farklı yönleriyle anlatıldı. Panelin moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Maksut Yiğitbaş yaptı. Panelde konuşmacılar, Erol Güngör'ün düşüncelerini anlatan sunumlar gerçekleştirdi. Merhum Güngör'ün hayatı, düşünceleri ve 'İnsan, Toplum ve Eğitim Üçgeni' incelendi. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı 'Erol Güngör'ün Türkiye'si' konulu sunumunu yaptı. Programın son bölümünde ise Erol Güngör'ün Akademik Çalışmalarına dair bilgiler paylaşıldı.

Panel katılımcıların değerlendirmeleriyle son buldu. - KIRŞEHİR