Prematüre Oğuzhan'a Destek Veren Doktora Teşekkür Ziyareti

Güncelleme:
Osmaniye'de 17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nde, 28 haftalık doğan Oğuzhan Aydın'ın ailesi, onun sağlığına kavuşmasında büyük rol oynayan Neonatoloji Uzmanı Dr. Özgül Tunç Akbaş'ı ziyarette bulundu. Oğuzhan, 5,5 ay süren yoğun bakım tedavisinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde prematüre olarak dünyaya gelen Oğuzhan, 5,5 ay boyunca Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yoğun bir tedavi sürecinden geçti. Doktorların titiz takibi ve ekibin özverili bakımı sayesinde taburcu edilen Oğuzhan Aydın, bugün 3,5 yaşında sağlıklı, neşeli ve gelişimini sürdüren bir çocuk olarak büyüyor. Dünya Prematüre Günü kapsamında gerçekleşen ziyarette hastane yönetimi ve yenidoğan ekibi de hazır bulundu.

Oğlunun yaşama tutunmasında emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür eden anne Sultan Aydın,"28 haftalık doğum yaptım. 5,5 ay boyunca Yenidoğan Yoğun Bakım'da kaldı. Oğlumuzun hayata tutunup tutunamayacağı konusunda çok endişeliydik. Allah hastane personelinden ve doktorlardan razı olsun" dedi.

Aile, ziyarette doktor ve sağlık ekibiyle kısa süre sohbet ederek minik Oğuzhan'ın güncel sağlık durumuna ilişkin memnuniyetini paylaştı. Hastane yetkilileri ise prematüre bebeklerin bakımında erken müdahalenin ve ekip çalışmasının önemine dikkat çekti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
