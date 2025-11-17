Prematüre Oğuzhan'a Destek Veren Doktora Teşekkür Ziyareti

Osmaniye'de 17 Kasım Dünya Prematüre Gününde 28 haftalık ve 1500 gram olarak dünyaya gelen Oğuzhan Aydın'ın (3,5) ailesi, oğullarının hayata tutunmasında büyük emeği bulunan Neonatoloji Uzmanı Dr. Özgül Tunç Akbaş'ı ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde prematüre olarak dünyaya gelen Oğuzhan, 5,5 ay boyunca Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yoğun bir tedavi sürecinden geçti. Doktorların titiz takibi ve ekibin özverili bakımı sayesinde taburcu edilen Oğuzhan Aydın, bugün 3,5 yaşında sağlıklı, neşeli ve gelişimini sürdüren bir çocuk olarak büyüyor. Dünya Prematüre Günü kapsamında gerçekleşen ziyarette hastane yönetimi ve yenidoğan ekibi de hazır bulundu.

Oğlunun yaşama tutunmasında emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür eden anne Sultan Aydın,"28 haftalık doğum yaptım. 5,5 ay boyunca Yenidoğan Yoğun Bakım'da kaldı. Oğlumuzun hayata tutunup tutunamayacağı konusunda çok endişeliydik. Allah hastane personelinden ve doktorlardan razı olsun" dedi.

Aile, ziyarette doktor ve sağlık ekibiyle kısa süre sohbet ederek minik Oğuzhan'ın güncel sağlık durumuna ilişkin memnuniyetini paylaştı. Hastane yetkilileri ise prematüre bebeklerin bakımında erken müdahalenin ve ekip çalışmasının önemine dikkat çekti. - OSMANİYE