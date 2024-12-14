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Posof'ta Kar Yağışı Nedeniyle Yolda Kalan Sürücülere Sıcak Çorba İkramı

Posof'ta Kar Yağışı Nedeniyle Yolda Kalan Sürücülere Sıcak Çorba İkramı
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Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücülere Kaymakam Mehmet Fatih Kestioğlu ve ilçe Jandarma Komutanı Hüseyin Çevik tarafından sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağış ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücülere sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Ardahan Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu beraberinde ilçe Jandarma Komutanı Hüseyin Çevik ile beraber sıcak sürücülere ve yolculara çorba ikramında bulundu.

Kaymakam Mehmet Fatih Kestioğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Çevik, soğuk ve kar yağışlı havada uzun saatler bekleyen tır şoförleriyle sohbet ederek sıcak çorba ikramında bulundu. Tır şoförleri, Kaymakam Kestioğlu'nun ve Jandarma Komutanı Hüseyin Çevik'in kendilerini soğuk ve karlı havada düşünerek sıcak çorba ikramında bulunmasından dolayı teşekkür ettiler. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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