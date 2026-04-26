Turizm haftası nedeniyle Ardahan Valiliği ve Kültür Turizm İl Müdürlüğünce Posof'ta bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Posof Kırmızı Toprak mevkiinden başlayan tur, Türkgözü sınır kapısına doğru devam ederek sınıra ulaşmadan Eminbey köyünden geri dönülerek tamamlandı. 'Pedallar turizm için dönüyor' sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğe, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda sporsever katıldı. - ARDAHAN

