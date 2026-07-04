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Sinop'ta ergenlik ve iletişim konferansı düzenlendi

Sinop'ta ergenlik ve iletişim konferansı düzenlendi
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, ergenlik döneminde farkındalık oluşturmak amacıyla 'Ergenlik Dönemi ve İletişim' konulu bir konferans düzenledi. Dr. Umut Kısa'nın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, gelişimsel değişimler ve sağlıklı iletişim yöntemleri ele alındı.

Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ergenlik dönemine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla "Ergenlik Dönemi ve İletişim" konulu konferans düzenlendi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Önder Güzel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Dr. Umut Kısa katıldı. Konferansta, ergenlik döneminin gelişimsel özellikleri, bu süreçte yaşanabilecek fiziksel, duygusal ve sosyal değişimler ile gençlerle sağlıklı iletişim kurulmasına yönelik yöntemler ele alındı. Katılımcılara ergenlik döneminde doğru iletişimin önemi hakkında bilgiler veren Dr. Umut Kısa, ailelerin ve eğitimcilerin bu süreçte sergileyeceği yaklaşımın gençlerin gelişiminde önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, toplumda bilinç ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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