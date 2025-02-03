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Polis Memurundan Sosyal Sorumluluk Projesi: 10 Bin Aileye Yardım Ulaşacak

Polis Memurundan Sosyal Sorumluluk Projesi: 10 Bin Aileye Yardım Ulaşacak
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Şahin, Şırnak'ta yüzlerce çocuğa battaniye hediye ederek başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle Türkiye genelinde 10 bin aileye ulaşmayı hedefliyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, Şırnak'ın ilçelerinde yüzlerce çocuğa battaniye hediye ederken, sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesiyle ülke genelinde 10 bin aileye ulaşmayı hedefliyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, sosyal sorumluluk projesini sürdürmeye devam ediyor. Şırnak'ın Beytüşşebap, Uludere, Güçlükonak, İdil, Cizre, Silopi gibi ilçelerde yüzlerce çocuğa battaniye ve yorgan hediye edildi. Bunun yanı sıra, çocuklara ikramlar dağıtıldı, adak kesildi. "Paylaş, Isıt, Mutlu Et" sloganıyla bir yardım kampanyası başlatan Şahin, şu ana kadar 285 çocuğa ulaşırken, Türkiye genelinde daha fazla çocuğa yardım eli uzatılması hedefleniyor.

Polis memuru Mustafa Şahin, bölgeyi çok güzel yapacaklarını, çocuk gülerse dünyanın güleceğini ifade etti. Çocuklar ise hediyeler için teşekkür ettiklerini söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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