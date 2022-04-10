Polis Günü'nde çelenk sunumu miniklerle yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis Günü'nde çelenk sunumu miniklerle yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Polis Günü'nde çelenk sunumu miniklerle yapıldı

Afyonkarahisar'da 10 Nisan Polis Günü etkinlikler çerçevesinde İl Emniyet Müdürü Ali Temiz öncülüğünden teşkilat mensupları çelenk sunumu yaptı.

Afyonkarahisar'da 10 Nisan Polis Günü etkinlikler çerçevesinde İl Emniyet Müdürü Ali Temiz öncülüğünden teşkilat mensupları çelenk sunumu yaptı. Çelenk sunumunda polis kıyafetleri giyinen miniklerde bu yıl protokol üyelerine eşlik etti.

Kentte Polis Haftası ve Polis günü gerçekleştirilen bir dizi etkinlik ile kutlanmaya devam ediyor. Etkinlikle dahilinde İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdürü Mehmet Kunt ve Polis Moral Eğitim Merkezi (PMEM) Müdürü Cengiz Sağlam öncülüğünde emniyet teşkilatı Kocatepe Parkı'nda ki Atatürk Anıtına çelenk sunumu yaptı. Çelenk sunumunda çoğunluğu teşkilat mensuplarının çocukları olan, anne ve babaları gibi polis kıyafetleri giyinen miniklerde protokol üyelerine eşlik etti. Protokol üyeleri çelenkleri miniklerin ellerini tutarak anıta sundular.

Öte yandan, törenin sunumunda Temiz tarafından çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Polis Günü'nde çelenk sunumu miniklerle yapıldı

Polis Günü'nde çelenk sunumu miniklerle yapıldı

Polis Günü'nde çelenk sunumu miniklerle yapıldı

Polis Günü'nde çelenk sunumu miniklerle yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar, Ali Temiz, Çelenk, Polis, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title