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Trafik kazasında hayatını kaybeden Acar dualarla toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden Acar dualarla toprağa verildi
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Aydın'da resmi polis aracıyla çarpışan motosikletli Selim Acar, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi Nazilli'de kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde resmi polis aracı ile çarpışan motosikletiyle geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Aydın İl Müftülüğü personeli ve Aydın il müftüsünün şoförü Selim Acar, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde Efeler Bulvarı ile Sanayi Alt Cadde Kavşağı'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan 55 yaşındaki Selim Acar, kaldırıldığı Aydın Şehir Hastanesi'nde 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Selim Acar için Nazilli Koca Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Acar'ın naaşı, dualar eşliğinde Nazilli Arslanlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazı öncesinde cemaatten helallik isteyen Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Selim Acar'ın güler yüzü, samimiyeti, güzel ahlakı ve görevine olan sadakatiyle gönüllerde müstesna bir yer edindiğini belirtti. Güneş, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Diyanet teşkilatına sabır ve başsağlığı diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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