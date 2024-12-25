Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı Kırıkkale'de Eğitim Faaliyetlerini İnceledi

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim faaliyetlerini yerinde inceledikten sonra öğrencilerle bir araya geldi.

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'na gerçekleştirdiği ziyaretle eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Balcı, okuldaki 22. ve 23. dönem Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelerek mesleki eğitim sürecinin önemi ve polis teşkilatının geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Eğitim faaliyetlerinin yerinde incelendiği ve değerlendirmelerin yapıldığı ziyaret sırasında, okuldaki çalışmaların daha ileriye taşınması adına öneriler sunuldu. Ziyarete, Polis Akademisi Başkan Yardımcıları 1. Sınıf Emniyet Müdürleri Fatih İnal ve Deniz Alemdar ile Prof. Dr. Mehmet Ali Tekiner ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

Balcı, daha sonra İl Emniyet Müdürü Başbuğ'u makamında ziyaret etti. - KIRIKKALE