Polis ailelerine özel ziyaret

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in eşi Şule Ergüder, polis ailelerine özel ziyaretlerini sürdürüyor.

Düzce'de polis ailelerine özel ilgi gösteren Emniyet Müdürü ibrahim Ergüder'in eşi Şule Ergüder, Düzce Polis eşleri dernek başkanlığını da yürütürken çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Ergüder, Şehit yakını Hanife ve Hatice teyze ile Emniyet Müdür Yardımcılarının eşleri ile birlikte Şehit Polis Memuru Yalçın Güzeler'in annesi Maide Güzeler'i, Vazife malulü görevli Polis Memuru Yunus Emre Özer ve ailesini ve son olarak Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Aydın Altaş ve ailesini ikametlerinde ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. - DÜZCE