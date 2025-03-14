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Polatlı'da Arızalı Bariyerler, Vatandaşları Tedirgin Ediyor

Polatlı'da Arızalı Bariyerler, Vatandaşları Tedirgin Ediyor
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Polatlı'nın Fatih Mahallesi'nde hemzemin geçitteki arızalı bariyerler, yayalar ve sürücüler için büyük bir risk oluşturuyor. Sakinler, yetkililere birçok kez durumu bildirmelerine rağmen herhangi bir müdahale yapılmadığını belirterek, tehlikenin bir an önce giderilmesini talep ediyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde hemzemin geçitte arızalanan bariyerler, vatandaşları tedirgin ediyor.

Polatlı ilçesin Fatih Mahallesi'ndeki bariyerlerin çalışmaması nedeniyle demiryolu çevresinde bulunan küçük çocuklar, yoldan geçen araçların geçebilmesi için bariyerleri kendi imkanlarıyla kaldırmak zorunda kaldı. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde bariyerlerin işlevini yerine getirmemesi hem yayalar hem de sürücüler için büyük risk oluşturuyor.

Fatih Mahallesi sakinleri, hemzemin geçitteki bariyerlerin sık sık arızanlandığını ve yetkililere defalarca bildirmelerine rağmen hiçbir müdahalenin yapılmadığını ifade ettiler. Vatandaşlar sorunun çözülmesini isteyerek, "Burada her gün çocuklar, yaşlılar, sürücüler geçiyor. Bugün çocuklar bariyeri kaldırdı ama ya bir gün tren geçerken bir kaza yaşanırsa? Polatlı sahipsiz mi?" dediler. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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