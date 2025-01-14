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Phuket'te Tekne Alabora Oldu, 33 Turist Kurtarıldı

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Tayland'ın Phuket Adası açıklarında 33 Çinli turistin bulunduğu tekne alabora oldu. Olayda tüm yolcular kurtarılırken, hafif yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Teknenin patlayan kamara camının su alma sebebiyle battığı belirlendi.

Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket açıklarında 33 turistin bulunduğu tekne alabora oldu, tüm yolcular kurtarıldı.

Tayland'ın Phuket Adası açıklarında 33 Çinli turist ile 5 mürettebatın bulunduğu tekne su almaya başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra alabora oldu. Dün yerel saatle 12.30 sıralarında meydana gelen olayda teknedekilerin yardımına çevrede bulunan diğer tekne ve botlar yetişirken, büyük panik yaşandı. Tüm yolcu ve mürettebatın kurtarıldığı olayda hafif yaralanan 8 kişi çevre hastanelere sevk edildi. Değerinin 460 bin dolar olduğu öğrenilen tekne, tamamen sulara gömüldü.

Polisin yaptığı ön soruşturmada, teknenin kamara camının patlaması sonucu su almaya başlayarak battığı tespit edildi.

Phuket Bölge Liman Ofisi Müdürü Nachapong Pranit olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Zorunlu can yeleği politikasının önemini bir kez daha gördük. Olay anında tüm yolcular can yeleklerini giymişti ve bu sayede kurtarılana kadar güvenli bir şekilde su üstünde kalabildiler" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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