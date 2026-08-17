PETLAS eski yöneticisine uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltı

PETLAS'ın eski Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, Ankara'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 5 işletmede sorumluluğu bulunduğu belirlenen 9 kişi olmak üzere toplam 26 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında Abdülkadir Özcan'ın ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramada, daralı ağırlığı 175,45 gram olan ve renk, koku ve görünüm itibarıyla esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. Ele geçirilen maddenin kesin niteliğinin belirlenmesi amacıyla kriminal inceleme başlatılırken, soruşturma işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Özcan da operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı