Pentagon'dan füze üretimini hızlandırma anlaşması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Boeing ve RTX şirketleri ile hava savunma füzelerinde kullanılan bileşenlerin üretiminin hızlandırılmasına yönelik iki çerçeve anlaşma imzalandığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ülkenin önde gelen savunma şirketleri Boeing ve RTX ile ABD ordusu tarafından kullanılan hava savunma füzelerinin üretim sürecine ilişkin iki yeni çerçeve anlaşma imzalandığını duyurdu. Yeni anlaşmalar kapsamında Boeing şirketi bileşenlerin imalatında öncü rol üstlenirken, hem SM-3 Block IIA hem de Block IB füzelerinde kullanılan bileşenlerin üretimi hızlandırılacak. Anlaşmaların ABD Donanması'nın deniz konuşlu balistik füze savunma kabiliyetlerinin temel unsurlarından olan ve Aegis Balistik Füze Savunma Sistemi'nin önemli bir parçasını oluşturan, gemiden fırlatılan hava savunma füzelerinin üretimini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

ABD'nin silah ve mühimmat stokları, İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlayan saldırılar, hassas ateşkes dönemi ve aralıklı şekilde devam eden çatışmalar sonrasında daha fazla mercek altına alınmıştı. ABD medyası ve çeşitli uluslararası kaynaklarda bazı saldırı ve savunma amaçlı mühimmat stoklarının tehlikeli derecede düşük seviyelere gerilediği öne sürülürken, Beyaz Saray ABD güçlerinin mühimmat sıkıntısı yaşadığı iddialarını reddediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı