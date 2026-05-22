Pendik'te elektrik tellerine takılan martı kurtarıldı

Pendik'te elektrik tellerine takılan martı çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından kurtarılırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Doğu Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri tarafından sokak üzerindeki elektrik tellerinde bir martının çırpındığı görüldü. Kanadı tellere sıkışan ve kurtulmaya çalışan martı için vatandaşlar adeta seferber oldu. Çevredeki esnaf ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu martı takıldığı yerden kurtarılırken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına da saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı