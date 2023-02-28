Pazar esnafı mor zeytin ve asma yaprağı salamurasının talep görmesinden memnun

Eskişehir'de semt pazarında yerini alan mor zeytin ve asma yaprağı salamurası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Vatandaşlar ucuz ve taze ürünlere ulaşabilmek için pazarlara akın ediyor. Hemen hemen her ihtiyacın karşılanabileceği semt pazarlardan biri olan Eskibağlar Mahallesinde kurulan pazartesi pazarı da vatandaşların uğrak noktası oluyor. Kendi imalatları olan asma yaprağı salamurasının vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini belirten Davut Soysalan, satışa sunduğu ürünlerin aynı gün satılıp, bittiğini söyledi. Yazın toplanan asma yapraklarının 6 ay saklandığının altını çizen Soysalan, " Manisa'nın üzümü ve asma yaprağının meşhur olduğu herkes tarafından bilinir. Bu sebeple salamura yaparken Manisa üzümünün yaprağını kullanıyoruz. Yapraklar yazın toplanarak işleme konuyor ve 6 ay sonra satışa çıkıyor, yani şuan tam mevsimindeyiz. Bugün getirdiğimiz ürünler tam 6 aydır salamurada. Kilosunu 60 liradan satıyoruz ve akşam olmadan ürünlerimizi bitiriyoruz. Yaklaşık 30 kilo olan bu yapraklar da gün içerisinde bitecek diye düşünüyorum. Sağ olsunlar vatandaşlar talep gösterip bizi de mutlu ediyorlar. Kendimiz üretip kendimiz satıyoruz ve ürünlerimizin talep görmesiyle işimize daha çok odaklanıyoruz" dedi.

"Mor zeytini ilk kez görenler şaşırıyor"

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez ürünlerinden olan zeytin, farklı tat ve faydalarıyla da vatandaşların seçim yapmasını zorlaştırıyor. Farklı renk, koku ve tadıyla ön plana çıkan zeytinler çeşitli faydalarıyla da dikkat çekiyor. Semt pazarında satışa çıkan zeytinlerin arasında farklı görünen yaban mersinli mor zeytin ilk kez görenleri hayrete düşürürken, faydalarını öğrenenler neredeyse tadına bile bakmadan almak istiyor. Vatandaşların mor zeytinin faydalarını henüz bilmediğini dile getiren Davut Soysalan, "Mor zeytin yaban mersini içerisinde tatlandırıldığı için bu renge bürünüyor. İri taneli ve mayhoş bir zeytin olarak ön plana çıkıyor ve faydalı bir ürün olduğu biliniyor. Bazı vatandaşlar bu zeytini çok sevdiği için sürekli alıyor ama bazıları da ilk kez gördüğü için hayrete düşüyor. Nasıl bu renkte zeytin olduğunu, nereye özgü olduğunu falan soran vatandaşlar bu zeytinin faydalarını öğrenince kendileri için iyi olacağını düşünüp hemen almak istiyor. Bu zeytinin beyin için faydalı olduğu, hafızayı güçlendirdiği ve tüketilmesi gerektiği söylenirken, metabolizma rahatsızlıkları için de iyi olduğu düşünülüyor. Bence metabolizmayı kuvvetlendiriyor olması bu zeytini tüketmek için yeterli bir sebep" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR