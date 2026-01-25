Haberler

Patnos'ta kış şartlarına karşı dayanışma seferberliği

Patnos'ta kış şartlarına karşı dayanışma seferberliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, köylerde etkisini gösterdi. Yerel halk, olumsuz hava şartlarına karşı birlikte hareket ederek günlük yaşamı sürdürülebilir kılmak için çaba gösterdi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, özellikle yüksek rakımlı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Sert kış şartları ile birlikte oluşan buzlanma ve kar birikintileri nedeniyle ilçe genelinde zorlu bir süreç yaşanırken, vatandaşlar dayanışma örneği sergiledi.

Köy halkı, olumsuz hava şartlarına karşı birlikte hareket ederek günlük yaşamın aksamaması için yoğun çaba gösterdi. Yoğun kar yükü nedeniyle risk oluşturan evlerin çatıları temizlenirken, hayvan ahırlarına ulaşımı sağlayan yollar da imece usulüyle yeniden açıldı. Ulaşımın kapanma tehlikesi yaşadığı köy yollarında ise vatandaşların ortak çalışmasıyla temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Zorlu kış şartlarına rağmen ortaya konulan bu dayanışma, yalnızca ulaşımın sağlanmasıyla sınırlı kalmadı; aynı zamanda günlük hayatın sürdürülebilirliğine de katkı sundu. Patnos'ta sergilenen ortak emek ve iş birliği, kış şartlarının ağırlaştığı bu günlerde örnek bir tablo oluşturdu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda katliam var! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi

Ünlü oyuncu, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Katilin kan donduran planı deşifre oldu! Dilan'ı vahşice öldürüp not bile yazmış

Katilin şeytani planı deşifre oldu! Dilan'ı öldürüp not bile yazmış
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Yeşilçam'ın yıldızı 10 kişiyle anıldı