Patnos'ta Kaymakam Dertlioğlu'na Hayırlı Olsun Ziyareti

Ağrı'nın Patnos ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gamze Yardımcı, beraberindeki heyet ile birlikte Kaymakam Burak Dertlioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen hayırlı olsun ziyaretinde, Kaymakam Dertlioğlu'na yeni görevinde başarı dilekleri iletilirken, ilçeye yönelik çalışmalar ve projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Dertlioğlu'na hayırlı olsun ziyaretlerinin ilçe genelinde farklı kurum ve sivil toplum kuruluşları tarafından da sürdüğü belirtildi. - AĞRI