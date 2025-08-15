Patnos'ta Kaymakam Dertlioğlu'na Hayırlı Olsun Ziyareti

Patnos'ta Kaymakam Dertlioğlu'na Hayırlı Olsun Ziyareti
Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gamze Yardımcı, Kaymakam Burak Dertlioğlu'nu ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu ve ilçeye yönelik projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gamze Yardımcı, beraberindeki heyet ile birlikte Kaymakam Burak Dertlioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen hayırlı olsun ziyaretinde, Kaymakam Dertlioğlu'na yeni görevinde başarı dilekleri iletilirken, ilçeye yönelik çalışmalar ve projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Dertlioğlu'na hayırlı olsun ziyaretlerinin ilçe genelinde farklı kurum ve sivil toplum kuruluşları tarafından da sürdüğü belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
