Patnos'ta Aşure Etkinliği: Dayanışma ve Paylaşma Ruhu

Patnos'taki Recep Tayyip Camii'nde düzenlenen aşure etkinliği, vatandaşları bir araya getirerek dayanışma ve paylaşma ruhunu pekiştirdi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yer alan Recep Tayyip Camii, bu kez manevi atmosferinin yanı sıra birlik ve beraberlik duygularına da ev sahipliği yaptı. İlçe Başkanı Çetin Taşdemir'in öncülüğünde düzenlenen aşure dağıtım etkinliği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Camii avlusunda kurulan stantlarda dağıtılan aşurelerle vatandaşlar bir araya gelirken, paylaşma kültürü bir kez daha ön plana çıktı. Etkinlikte konuşan Taşdemir, programın hazırlanmasında emeği geçen dernek üyelerine teşekkür ederek, "Bu tür organizasyonlar toplumumuzun kaynaşmasına vesile oluyor. Aşurenin anlamı gibi, biz de farklılıklarımızla bir aradayız," ifadelerini kullandı. - AĞRI