Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Röportaj adı altında sokaklarda terör estiriyorlar

Erdoğan'dan törene damga vuran çıkış: Sokaklarda terör estiriyorlar
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa giderim

"Erdoğan çağırırsa giderim"

Patnos Köylere Hizmet Götürme Birliği Seçimleri Yapıldı

Patnos Köylere Hizmet Götürme Birliği Seçimleri Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Patnos Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin encümen ve muhtar seçimleri Kaymakam Hasan Taş başkanlığında gerçekleştirildi. 92 köy muhtarının katıldığı seçimde yeni üyeler belirlendi.

Patnos Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kaymakam Hasan Taş başkanlığında encümen ve muhtar seçimini yaptı.

Patnos Kaymakamlığı Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda birliğin yeni dönem üyeleri seçildi. Divan başkanlığını Kaymakam Taş'ın yaptığı kurulda, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yeni dönem üyeliği için il genel meclis üyelerinden 4, muhtarlardan da 2 kişi aday oldu. 92 köy muhtarının oy kullandığı seçimde birlik üyeliğine 62 oyla Nesim Ala birinci sıradan seçilirken 38 oy alan Bişar Ulus seçildi.

Birliğin muhtarlık üyeliğine ise Kürekli Köyü Muhtarı Ferhat Narçin ve Akdilek Köyü Muhtarı Nasır Aktekin Kaya seçildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
Rekabet Kurumu, ünlü alışveriş sitesi N11'in satışına onay verdi

Türkiye'nin ünlü alışveriş sitesi yabancılara satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.