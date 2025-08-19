Patnos Gençlik Merkezi'nden anlamlı ziyaret

Patnos Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve gençlik liderleri, Patnos Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nde Kur'an-ı Kerim kursu gören öğrencilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen etkinlikte, gençler öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim süreçlerine destek oldu. Manevi atmosferde geçen buluşmada, öğrenciler hem hoşça vakit geçirdi hem de ağabey ve ablalarıyla paylaşım yapma fırsatı buldu.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Alparslan yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin manevi değerlerimizle buluşması bizler için çok kıymetli. Gönüllü gençlerimizin bu tür etkinliklerde yer alması hem kurs öğrencilerine hem de kendi gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Amacımız gençlerimizi milli ve manevi değerlerle donatarak geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır" dedi. - AĞRI