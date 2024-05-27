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Parkta silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

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Çorum'da bir çocuk parkında kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki genç yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Parkta silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

ÇORUM - Çorum'da bir çocuk parkında kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. Kapaklı 43 . Sokak üzerindeki çocuk parkında, kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bacaklarından yaralanan Mustafa S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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