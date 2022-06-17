Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda Yüzmede Türkiye'nin İlk Dünya Şampiyonluğu'na Ulaşan Sümeyye Boyacı'ya Posuk Çayı'nda Kutlama

Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin olimpik yüzme branşında ilk Dünya Şampiyonluğu'na ulaşan Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Porsuk Çayı'nda düzenlenen bot turunda şampiyonluğunu Eskişehirliler ile birlikte kutladı.

Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası 50 metre S5 kategorisi sırt üstü yarışında muhteşem bir performans gösteren Sümeyye Boyacı, olimpik yüzme branşlarında 41.58'lik dereceyle Türkiye'nin ilk dünya şampiyonluğunu da ülkeye getirmişti.

Portekiz'den Türkiye'ye dönen şampiyon sporcu, sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'nde coşkuyla karşılanmıştı.

Boyacı, akşam saatlerinde de Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlendiği organizasyonla Eskişehirliler ile buluştu.

Porsuk Çayı'nda düzenlenen bot gezisinde Eskişehirlileri selamlayan Sümeyye'ye sevgi gösterilerinde bulunan ve ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Türkiye seninle gurur duyuyor", "Eskişehir seninle gurur duyuyor" tezahüratlarıyla Sümeyye'yi alkış yağmuruna tuttu.

Köprübaşı'nda yaşanan buluşmada sevgi gösteriyle karşılanan Sümeyye de altın madalyasıyla Eskişehirlileri selamladı. Gezi sırasında Sümeyye'ye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nuray Akçasoy, Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Oğuzhan Özen, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü ve Milli Takım Yüzme Antrenörü Mehmet Bayrak, Antrenör Yardımcısı Gündüz Çağlar Alsan, Spor Kondisyoneri Tolga Erol, belediye ve Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü yetkilileri eşlik etti.

Başkan Yılmaz Büyükerşen de Köprübaşı İskelesi bölgesindeki bot üzerinden Eskişehirliler'i selamlayan Dünya Şampiyonu Sümeyye Boyacı'yı beraberindeki heyet ile birlikte alkışlayarak kutladı.

Duygularını dile getiren ve coşkulu karşılamalar için teşekkür eden milli yüzücü Sümeyye Boyacı, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen başta olmak üzere kulübüm, antrenörlerimiz, belediye görevlilerimiz, tüm Eskişehir'e çok teşekkür ederim. Portekiz'den İstanbul'a indiğim andan beri sevginizle beni çok mutlu ettiniz. Bu madalya Eskişehir'imize, ülkeme armağan olsun" dedi.

Müzikler ve meşaleler eşliğinde yapılan Porsuk'taki bot gezisi sırasında vatandaşlar, bu özel anları cep telefonları ile görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

ANKA / Yerel