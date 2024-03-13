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Para ödülünü Filistin'e bağışladı

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Sivas'ta 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolaysıyla ortaokul öğrencileri arasında yapılan şiir yarışmasında, yazdığı şiirle il birincisi olan Ülkü İmam Hatip Ortaokulu 8.

Sivas'ta 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolaysıyla ortaokul öğrencileri arasında yapılan şiir yarışmasında, yazdığı şiirle il birincisi olan Ülkü İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Feyzanur Türk, kazandığı 3 bin TL para ödülünü Filistin'e bağışladı.

Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı yazdığı için kazandığı ödülü almayarak bağışladığını öğrenen ve bundan çok etkilenen Türk, "Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'ndan kazandığı ödülü almayarak bağışladığını öğrendim, bu olay beni çok etkiledi. Ben de kendime söz verdim. 'Eğer 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolaysıyla hazırlanan yarışmada yazacağım şiir birinci gelirse bende kazanacağım ödülü Filistin'e bağışlayacağım' dedim ve yarışmada şiirim birinci seçildi. Çok mutlu oldum. Ödülümü alır almaz, ailemle birlikte para ödülümü Filistin'e bağışlamak üzere İl Müftülüğüne geldik" diye konuştu.

"Sahip olunan bu ruh Allah'ın izniyle Gazze'deki zulmü bitirecektir"

Duyarlı davranışından dolayı Türk'ü tebrik eden İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya; "Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı için verilen 500 lira ödülü almayarak Hilal-i Ahmer bünyesinde, kadın ve çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise diken Dar'ül Mesai Vakfına bağışladı. Feyzanur kızımız da bunu örnek alarak yazdığı şiirden kazandığı 3 bin TL ödülü almayıp Filistin'de zor günler yaşayan kardeşlerine gönderilmek üzere müftülüğümüze geldi. Bu örnek davranışı ve ince düşüncesi bizleri çok duygulandırdı. Sahip olunan bu ruh Allah'ın izniyle Gazze'deki zulmü bitirecektir" ifadelerini kullandı.

Müftü Altunkaya, bağışı Filistin'e gönderilmek üzere teslim alarak makbuzu Türk'e teslim etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Akif Ersoy Filistin Sivas Yerel Haberler

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