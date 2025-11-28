Haberler

Papa 14. Leo, Bursa'nın İznik ilçesinden İstanbul'a geldi

Papa 14. Leo, Bursa'nın İznik ilçesinden İstanbul'a geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Bursa'nın İznik ilçesindeki ayin sonrası İstanbul'a döndü. Papa, burada konaklayacağı Saint Esprit Katedrali'ne geçti.

Papa 14. Leo, Bursa'nın İznik ilçesinde yaptığı ayinin ardından konaklayacağı Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'ne geldi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurt dışı programı kapsamında geldiği Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi bazilikada ayin yönetti. Papa, ayinin ardından tekrar İstanbul'a geldi. İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Papa 14. Leo, buradan Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'ne geçti. Burada konaklayacak olan Papa, yarın İstanbul'da çeşitli programlara katılacak.

Öte yandan Papa'nın gelişine bağlı olarak helikopterli yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Papa'nın gelişine bağlı olarak Atatürk Havalimanı çevresi, E-5 Karayolu ve Basın Ekspres Yolu bir süre kapatılarak, trafik durduruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Son 2 gün! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza var
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Son 2 gün! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza var
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Pierre van Hooijdonk'tan derbi için skor tahimini: 1-0 kazanmalarını bekliyorum

Derbiyi kimin kazanacağını tahmin etti
Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi

Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.