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Özgür Özel'in Avukatlık Mesleğine Yönelik Sözlerine Sert Tepkiler

Özgür Özel'in Avukatlık Mesleğine Yönelik Sözlerine Sert Tepkiler
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği 'Başka iş bilmiyorsa avukatlık yapabilir' sözüne avukatlardan büyük tepki geldi. Avukat Buket Nurşah Tekışık, bu yaklaşımın mesleğin itibarına zarar verdiğini ve avukatlığın hukukun temel yapı taşı olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik "Başka iş bilmiyorsa avukatlık yapabilir" sözlerine tepkiler sürüyor. Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Avukatlık, hakim-savcı olamayanların toplandığı bir meslek grubu olmadığı gibi Özgür Özel'in konuşmuş olmak için konuşabileceği bir meslek de değildir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında söylemleri tepki çekmeye devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Avukatlık, hakim - savcı olamayanların toplandığı bir meslek grubu olmadığı gibi Özgür Özel'in konuşmuş olmak için konuşabileceği bir meslek de değildir. Avukatlık mesleği, bir savcının son çare yapabileceği bir iş, yahut bir savcının, savcılık yapamadığı için yapması gereken bir iş değildir. Avukat, hak arama özgürlüğünü kullanıp adaletin tecellisi için mücadele eder ve yargının en önemli sac ayağıdır. Avukatlık, hukukun en temel yapı taşı, hak arama özgürlüğünün en büyük güvencesidir. Mesleğimizi, başka iş bilmeyenlerin yapabileceği bir uğraş olarak lanse etmek hem mesleğimizin değerine, hem de adaletin tecellisi için emek harcayan meslektaşlarımıza çok açık bir saygısızlıktır" diye konuştu.

"Özgür Özel'i özür dilemeye davet ediyoruz"

Yapılan açıklamaya tepki gösteren Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Benzer nitelikteki sözleri iki kez ve farklı konuşmalarınızda sarf etmeniz de avukatlara ve avukatlık mesleğine karşı bilinçaltınızdaki düşünceleri apaçık ortaya sermektedir. Tüm bunların yanı sıra Özgür Özel'in kızı İpek Özel'in de hukuk fakültesinde öğrenim gördüğü bilinmektedir. Durum böyle iken Özgür Özel'in meslektaş adayımız olan kızına karşı da bu sözleri sarf ettiği düşüldüğünde durumun ne kadar vahim olduğu görülecektir. 'Başka bir iş bilmiyorsa avukatlık yapabilir' sözleri avukatların kabul edebileceği bir cümle değildir. Avukatlık hukukun mihenk taşıdır. Avukatlığı itibarsız gören açıklamalar kim tarafından yapılırsa yapılsın tepkimizin odağı olacaktır. Baki Kuru'nun 'Bir hukukçunun erişebileceği en yüksek mertebe avukatlıktır' sözünü hatırlatıyor ve talihsiz açıklamaları nedeniyle Özgür Özel'i özür dilemeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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