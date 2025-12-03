Haberler

Özel yeteneklilerde kariyer planlaması konferansı

Güncelleme:
Palandöken Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde, özel yetenekli öğrenciler için kariyer planlaması üzerine önemli bir konferans gerçekleştirildi. Prof. Dr. Başaran Gençdoğan, öğrenci ve velilere kariyer gelişim süreçlerine dair bilgiler verdi.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başaran Gençdoğan, "Özel Yetenekli Öğrencilerin Kariyer Planlaması" konulu sunumuyla katılımcılarla buluştu.

Merkezin konferans salonunda düzenlenen programda Prof. Dr. Gençdoğan; özel yetenekli öğrencilerin kariyer gelişim süreçlerinde karşılaştıkları problemler, bu sorunların çözümünde kullanılabilecek yöntemler, kariyer planlamasının basamakları ve ailelerin bu süreçte üstlenebileceği roller üzerine kapsamlı bir sunum yaptı.

Konferansın sonunda ise öğrenci ve velilerden gelen sorular yanıtlanarak etkileşimli bir söyleşi ortamı sağlandı.

Kurum Müdürü Erol Dadaşoğlu, katkılarından dolayı Prof. Dr. Başaran Gençdoğan'a teşekkür ederek bu tür çalışmaların öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
