Palandöken Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezinde 'Özel yeteneklilerde kariyer planlaması' konferansı düzenlendi.

Palandöken Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenci ve velilere yönelik önemli bir konferans gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başaran Gençdoğan, "Özel Yetenekli Öğrencilerin Kariyer Planlaması" konulu sunumuyla katılımcılarla buluştu.

Merkezin konferans salonunda düzenlenen programda Prof. Dr. Gençdoğan; özel yetenekli öğrencilerin kariyer gelişim süreçlerinde karşılaştıkları problemler, bu sorunların çözümünde kullanılabilecek yöntemler, kariyer planlamasının basamakları ve ailelerin bu süreçte üstlenebileceği roller üzerine kapsamlı bir sunum yaptı.

Konferansın sonunda ise öğrenci ve velilerden gelen sorular yanıtlanarak etkileşimli bir söyleşi ortamı sağlandı.

Kurum Müdürü Erol Dadaşoğlu, katkılarından dolayı Prof. Dr. Başaran Gençdoğan'a teşekkür ederek bu tür çalışmaların öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. - ERZURUM