Özel Kuvvetler atlayışında 3 bin 37,5 metrekarelik Türk bayrağı gökyüzünde dalgalandı

Özel Kuvvetler atlayışında 3 bin 37,5 metrekarelik Türk bayrağı gökyüzünde dalgalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen atlayışta 3 bin 37,5 metrekarelik dev Türk bayrağının gökyüzünde dalgalandırıldığını bildirdi. Bakanlığın paylaşımında, gökyüzünde şanlı bayrakla bir rekora daha imza atıldığı ifade edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen atlayışta 3 bin 37,5 metrekarelik dev Türk bayrağının gökyüzünde dalgalandırıldığını bildirdi.
MSB, Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen atlayışta 3 bin 37,5 metrekarelik Türk bayrağının gökyüzünde dalgalandırıldığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzünde şanlı bayrağımızla bir rekora daha imza attık. Özel Kuvvetler Komutanlığımız tarafından gerçekleştirilen atlayışta, 3 bin 37,5 metrekarelik dev Türk bayrağımız gökyüzünde dalgalandırıldı. O sadece bir bayrak değil, göklerdeki bir destan. O destan kahramanlarımızın ellerinde dünden bugüne, bugünden sonsuza kadar taşınacak" denildi.