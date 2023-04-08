Özalp'ta hatimle teravih namazı

Van'ın Özalp ilçesinde teravih namazı hatimle kılma geleneği devam ediyor.

Özalp İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Büyük Cami'nde her yıl olduğu gibi bu yılda hatimle teravih namazı geleneğini devam ettiriyor. İftar sonrası çocuklarıyla camilere gelen vatandaşlar, hem cami sohbetlerini dinliyor, hem de ramazan ayının manevi havasını hatimle teravih namazı kılarak yaşıyor. Hatimle kılınan teravih namazına kadın, erkek, çocuk ve yaşlılar yoğun ilgi gösteriyor. - VAN