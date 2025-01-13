Üye Girişi
Haberler
Bakan Işıkhan: İhtiyaç olursa asgari ücrete temmuz ayında iyileştirme yaparız

Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
Gözaltı kararı sonrası ekipler Beşiktaş Belediyesi'nde kuş uçurtmuyor

Gözaltı kararı sonrası ekipler belediye önünde kuş uçurtmuyor
DEM Partili Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı! Başkan dahil 5 kişi tutuklandı

Oyun Oynayan Çocuklar Samanlık Yangınına Neden Oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde dedelerinin samanlığında oyun oynayan çocuklar, ateş yakmaları sonucu yangına sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak büyük bir felaketi önledi.

Oyun oynayan çocuklar samanlık yangınına neden oldu

ORDU - Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde dedelerinin samanlığında oyun oynayan çocuklar yangına neden oldu.

Olay, ilçeye bağlı Kayatepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Y.'nin torunları, içerisinde inşaat malzemelerinin olduğu samanlık çevresinde oyun oynarken ateş yaktı. Bir süre sonra samanlığa sıçraya alevler, yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevredeki evlere sıçramadan yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sonucu samanlık içerisinde bulunan çeşitli inşaat malzemeleri yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın maddi hasarlı olarak atlatılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Oyun Oynayan Çocuklar Samanlık Yangınına Neden Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ALTAY - Yerel
img

Entübe edilen Edip Akbayram'dan yeni haber
img

Galatasaray'a fena salladı
img

Estetikle 30 yaş gençleşti! Son halini görenler "Yok artık" diyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 gündür alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Uçaktan çekilen görüntü tüyler ürpertti
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi
Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes Ancelotti'ye yüklendi

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı
Çağla Şıkel'den '15 yaş küçük sevgili' iddialarına olay yanıt

Araç içinde yakalanmıştı! "15 yaş küçük sevgili" iddialarına yanıt
Cayır cayır yanan Kaliforniya'da çekilen görüntü 'Yok artık' dedirtti

Cayır cayır yanan Kaliforniya'da çekilen görüntü "Yok artık" dedirtti

Son Dakika Haberleri

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı! Kızıl Goncalar neden yok? 13 Ocak Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? NOW TV yayın akışı! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? FED FAİZ KARARI | FED Ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 13 Ocak! Bu akşam hangi maçlar var? Los Angeles yangını neden çıktı? Los Angeles yangınında kaç kişi öldü? AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ | AÖF Sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş yerlerine nasıl bakılır? AÖF finalleri sınav giriş yeri sorgula! Çağla Şıkel'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel'in kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi kim? Akdeniz Belediyesi hangi parti? Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.