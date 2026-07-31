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Otizmli çocuklardan duyarlı başkomisere teşekkür

Otizmli çocuklardan duyarlı başkomisere teşekkür
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Afyonkarahisar’da Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas ile otizmli çocuklar, engelli bireylere yönelik duyarlı yaklaşımı nedeniyle Kocatepe Karakolu Başkomiseri Mehmet Dağ’ı ziyaret ederek teşekkür etti.

Afyonkarahisar'da Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas ile otizmli çocuklar, engelli bireylere yönelik duyarlı yaklaşımı nedeniyle Kocatepe Karakolu Başkomiseri Mehmet Dağ'ı ziyaret ederek teşekkür etti.

Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas ve otizmli çocuklar, Kocatepe Karakolu Başkomiseri Mehmet Dağ'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, engelli bireylere yönelik sergilediği duyarlı ve örnek yaklaşım dolayısıyla Başkomiser Dağ'a teşekkür edildi.

Ziyarette konuşan Kavas, engelli bireylerin kamu kurumlarında özel durumlarının gerektirdiği hassasiyet ve anlayışla karşılanmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Karakola başvuran otizmli bireyler ve ailelerine gösterilen sabırlı, anlayışlı ve çözüm odaklı yaklaşımın aileler için önemli bir güven kaynağı olduğunu belirten Kavas, Kocatepe Karakolu'nun bu konudaki örnek tutumunun diğer kamu kurumlarına da örnek olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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