Osmaniye Tabip Odası Başkanı Cuma Korkmaz: "Halka Koruyucu ve İyi Sağlık Hizmeti Verilebilmesine Olanak Sağlayan Sağlık Yönetimi İstiyoruz"

(OSMANİYE) - Osmaniye Tabip Odası Başkanı Cuma Korkmaz, "Bakanlık bir yıl önce bin adet Aile Sağlığı Merkezi (ASM) sözü verdi ancak bugün bu binalar hala yatırım programında bekletiliyor. ASM'lere bağışıklama eğitimi veriliyor ancak aşı dolabı, ısı takip sistemi ve hatta bazı kritik aşılar devlet tarafından sağlanmıyor. Bu koşullarda nitelikli hizmet üretmek imkansız" açıklamasında bulundu.

Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanları tükenirken, halkın sağlık hakkının da istatistiklere kurban edildiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı'nın "hastaya ayrılan süre arttı" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Korkmaz, hekim sayısı artmazken muayene sayısının artırılmasının niteliği düşürdüğünü vurguladı. Korkmaz, şunları kaydetti:

"Antibiyotik ve mide ilacı yazma oranlarından memnuniyet anketlerine kadar uzanan kriterler, ücret vermek için değil, ücret kesmek için tasarlanmıştır. Bizler hekimiz; sevk memuru ya da çağrı merkezi çalışanı değiliz. Bakanlık bir yıl önce bin adet ASM sözü verdi, ancak bugün bu binalar hala yatırım programında bekletiliyor. ASM'lere bağışıklama eğitimi veriliyor ancak aşı dolabı, ısı takip sistemi ve hatta bazı kritik aşılar (HPV vb.) devlet tarafından sağlanmıyor. Bu koşullarda nitelikli hizmet üretmek imkansızdır."

Eşit, ücretsiz, yeterli süre ile koruyucu, nitelikli, sürekli, kapsayıcı birinci basamak temel sağlık hizmeti vermek istediklerini bildirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Performansa dayalı olmayan, emekliliğe yansıyan, emeğimizin tam karşılığı olan, tüm insani ihtiyaçlarımızı rahatça karşılayabileceğimiz, tek kalem ücret istiyoruz. Yüzde 35'e varan vergi kesintilerinin en çok yüzde 15'e indirilmesini, vergide-gelirde adalet sağlanmasını istiyoruz. Kamu tarafından yapılan, donanımı ve tüm ihtiyaçları karşılanan, sağlık hizmeti vermeye uygun, depreme dayanıklı, güvenli ASM'ler istiyoruz. Mesleğimize müdahale etmeyen, sağlık çalışanlarını memnuniyet nesnesine dönüştürmeyen, baskılara ve cezalara son veren, halka koruyucu ve iyi sağlık hizmeti verilebilmesine olanak sağlayan sağlık yönetimi istiyoruz. Bugüne kadar haklarımız için 14 gün iş bıraktık. Bakanlığın cezalandırma ve dayatma politikalarına karşı hem kendi haklarımızı hem de halkın sağlık hakkını savunmaya devam edeceğiz."