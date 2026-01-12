Osmaniye'de sağanak ve kar yağışı etkisini sürdürüyor
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünden bu yana etkili olan sağanak yağış, ilçe merkezinde aralıklarla sürüyor. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olurken, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma ve kar temizleme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel