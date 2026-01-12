Osmaniye'de sağanak ve kar yağışı etkisini sürdürüyor

OSMANİYE'nin Kadirli ilçe merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünden bu yana etkili olan sağanak yağış, ilçe merkezinde aralıklarla sürüyor. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olurken, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma ve kar temizleme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.