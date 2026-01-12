Haberler

Osmaniye'de sağanak ve kar yağışı etkisini sürdürüyor

Osmaniye'de sağanak ve kar yağışı etkisini sürdürüyor
Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış ilçe merkezinde sürerken, yüksek kesimlerde kar yağışı görülüyor. İl Özel İdaresi ekipleri yol açma ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçe merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünden bu yana etkili olan sağanak yağış, ilçe merkezinde aralıklarla sürüyor. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olurken, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma ve kar temizleme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
500

