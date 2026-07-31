Osmaniye'nin Cebel Yaylası'nda orman yangını çıktı

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Cebel Yaylası Türkü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Osmaniye'nin Cebel Yaylası Türkü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan müdahale ederken yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da havadan çalışmalara destek veriyor.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: ANKA