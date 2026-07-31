Haberler

Osmaniye'nin Cebel Yaylası'nda orman yangını çıktı

Osmaniye'nin Cebel Yaylası'nda orman yangını çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Cebel Yaylası Türkü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Cebel Yaylası Türkü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Osmaniye'nin Cebel Yaylası Türkü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan müdahale ederken yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da havadan çalışmalara destek veriyor.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: ANKA
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep'te mide bulandıran görüntü! Kameraya alan komşularına aldırış etmedi

Mide bulandıran görüntü! Kameraya alan komşularına aldırış etmedi
Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor

Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor
Melih Gökçek de Yeni Parti için bağış yaptı! Gönderdiği tutar bomba

Yeni Parti için o da bağış yaptı! Dekontu paylaştı, rakam bomba

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacıdan yeni paylaşım: Yeni hayatına alışmaya çalışıyor

Survivor'da bacağını kaybetmişti: Yeni hayatına alışmaya çalışıyor
Ehliyetini aldığı gün hayatının şokunu yaşadı

Ehliyetini aldığı gün hayatının şokunu yaşadı
Akaryakıt zamları durmuyor! Şimdi de LPG'ye zam geliyor

Zam yağmuru durmuyor! Fiyatlar bir kez daha artacak
İran yaptırımları böyle delmiş! 4 milyar dolarlık yasa dışı bahis ağı

Rakam 4 milyar dolar! Dünyayı şaşkına çeviren ağın ucu İran'a uzandı