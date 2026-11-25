Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde avukatlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla adliye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Kadirli Adliyesi önünde cübbeleriyle bir araya gelen kadın avukatlara erkek meslektaşları da destek verdi. Avukatlar adına bir kadın avukat tarafından okunan ortak basın açıklamasında, kadınların yaşam hakkının korunması, şiddetin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede birlik ve dayanışma mesajlarının verildiği basın açıklaması, katılımcıların alkışlarıyla sona erdi.

Osmaniye Barosu Kadın Hakları Komisyonu adına açıklama yapan avukat Eda Samyürek, "Bugün, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle bir aradayız. 25 Kasım yalnızca bir anma günü değildir. Kadınlara yönelik her türlü şiddeti görünür kılma, teşhir etme, devletlere sorumluluklarını hatırlatma ve eşitlik temelinde özgür bir yaşam talebini büyütme günüdür. İnsan hakları savunucusu kadınlar olarak bu mirasın taşıyıcılarından olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Kadınların yaşam hakkını korumanın devletin devredilemez yükümlülüğü olduğunu vurguluyoruz. Osmaniye Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak bu bilinçle mücadelemizi hukuk alanında, adalet mekanizması içerisinde ve hayatın her alanında sürdürmeye devam edeceğiz. Tarihin en karanlık dönemlerinde dahi kadın hakları mücadelesi kesintiye uğramamıştır. Kadınların eşit ve özgür bir yaşam için erkek egemen düzene karşı verdikleri mücadeleye sahip çıkıyor; 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü'nde toplumun her kesimini birlik olmaya davet ediyoruz. Şiddetin son bulduğu bir dünya umuduyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi basına ve kamuoyuna duyururuz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı