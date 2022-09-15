Osmaniye haberi | TOKİ'nin Osmaniye'de CHP'li Belediyenin Tarımda Kullandığı Araziyi Satışa Çıkarmasına Tepki

Osmaniye haberine göre CHP Osmaniye İl Örgütü ve Yarbaşı beldesi sakinleri, TOKİ’nin beldede tarım yapılan 10 dönümlük araziyi satışa çıkarmasına tepki gösterdi. CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, “Ülkemizde satacak bir şey bulamadılar, sata sata bitirdiler. Şu an Yarbaşı’nda belediye tarafından kurulan kooperatifin işlettiği, üretime katkı veren tarım arazisini satmak istiyorlar” dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

CHP Osmaniye İl Örgütü ve Yarbaşı beldesi sakinleri, TOKİ'nin beldede tarım yapılan 10 dönümlük araziyi satışa çıkarmasına tepki gösterdi. CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, "Ülkemizde satacak bir şey bulamadılar, sata sata bitirdiler. Şu an Yarbaşı'nda belediye tarafından kurulan kooperatifin işlettiği, üretime katkı veren tarım arazisini satmak istiyorlar" dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, CHP Osmaniye İl Başkanı Şükret Çaylı, Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, parti üyeleri ve belde sakinleriyle TOKİ'nin Yarbaşı beldesindeki tarım arazisini satışa çıkarmasına tepki göstermek için bir araya geldi. Şükret Çaylı, şunları söyledi:

"OSMANİYE'DE SADECE YARBAŞINDA SATIŞA ÇIKARILDI"

"Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan tarım arazilerini satarak değil, tarım arazilerini tarım üretimine katarak çıkma şansımız var. Ekonomik krizde elimizdeki arazileri satışa çıkarırsak daha ileriki yıllarda ekecek arazi bulamayacağız. Bu bağlamda bugün Yarbaşı'nda toplanmış bulunuyoruz. Buradaki satışa çıkarılan arazi Yarbaşı Belediyemizin kooperatifi aracılığıyla bir nebze olsun tarıma faydalı üretim yaparken, bilemediğimiz kimler tarafından betonlaşmaya çevrilmek istenmektedir. Birkaç gündür araştırıyoruz, Osmaniye'nin baktığımızda bir tek sadece Yarbaşı'nda bir arazi satışa çıkarılmış, başka hiçbir yerde Osmaniye'nin hiçbir yerinde arazi satışa çıkarılmamış. Bu neden? Burası Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olduğu için mi? Ellek beldesine TOKİ yaptırıyorsunuz, Düziçi ilçesine TOKİ yaptırıyorsunuz, Yarbaşı beldesinin arazisini satıyorsunuz. Bu haksızlığın giderilmesini talep ediyoruz."

"SATA SATA BİTİREMEDİLER"

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü ise, "Ülkemizde satacak bir şey bulamadılar, sata sata bitirdiler. Şu an Yarbaşı'nda belediye tarafından kurulan kooperatifin işlettiği tarım arazisini üretime katkı veren tarıma katkı veren tarım arazisini satmak istiyorlar. Biz buna direnmek istiyoruz arkadaşlar, hep beraber olacağız. Sata sata bitiremediler dedim, inşallah 2023 seçiminde bu arkadaşlara güle güle diyeceğiz ve sattırmayacağız ülkemin bir karış toprağını, satılanları da geri alacağız söz veriyorum" diye konuştu.

"TOKİ BURAYA BİR ŞEY YAPMIYOR"

Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar ise şunları söyledi:

"Biliyorsunuz Karaçarlı mahallemizde şu anda içerisinde bulunduğumuz fıstık ekili arazimizde burada 5 dönüm küsur bir de 4 dönüm aşağıda olmak üzere toplam 10 dönüm 650 metrekareyi TOKİ satmak istiyor. Şu anlaşılsın TOKİ buraya bir şey yapmıyor arkadaşlar. TOKİ burayı satarak Türkiye'nin belli yerlerindekilere rant sağlamak istiyorlar. Yani kırk yerde satış var şu anda, sadece Osmaniye'de Yarbaşı'nda. Buradan şunu anlıyoruz, Osmaniye Yarbaşı'nda Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olduğu için mi sadece burayı satmak istiyorsunuz? Arazimizin satılmasını istemiyoruz.

"5'Lİ ÇETELERİ Mİ VERECEKSİNİZ?"

Burada biliyorsunuz daha önceden mera olarak dediğimiz dalgan olarak dediğimiz yerdi burası. Tek nefes aldığımız yer burası, buradan elde ettiğiniz gelirlerle kimlere rant sağlayacaksınız? 5'li çetelere mi vereceksiniz? 10 dönüm sizi kurtarmaz. Atatürk'ümüzden kalma bir sürü arazilerimizi sattınız, fabrikaların hepsini sattınız doymadınız da burada 10 dönüm 650 metrekare yere mi göz diktiniz? Buna Yarbaşı beldesi ve halk olarak sattırmayacağız ve karşı çıkacağız, direneceğiz. Burayı almak isteyenlere de ricamız şudur; girmeyin ihaleye, burayı almayın bizim nefes aldığımız yerlere göz dikmeyin. Burayı sizlere biz verdirmeyeceğiz, peşkeş çektirmeyeceğiz. Sizler bu kadar otoyollar yapıldı garanti verdiniz, havaalanları yaptınız garanti verdiniz, hastaneler yaptınız garantiler verdiniz doymadınız, sizi 10 dönüm yer mi kurtaracak? Tek nefes aldığımız yer buraydı, burayı da sizlere peşkeş çektirmeyeceğiz, direneceğiz."